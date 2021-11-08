قاآني يزور العراق ويلتقي صالح والكاظمي

العالم - ايران

افادت بذلك وكالة يونيوز للاخبار وrالت في خبر عاجل لها، ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني يزور الرئيسين الكاظمي وصالح ويؤكد على الاستقرار ووحدة #العراق.

من جهة اخرى، علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين على حادث اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وقال: "يجب أن نسمح للمؤسسات القانونية ذات الصلة في العراق باستكمال تحقيقاتها".

وأضاف: تم التأكيد على ضرورة التعاون للتعرف على منفذي الحادث، خلال المباحثات الهاتفية التی اجریت امس الاحد بین وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، و وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، وقال : يجب أن نسمح بتهيئة الطروف المناسبة للمؤسسات القانونية والقضائية العراقية ذات الصلة حتى تتمكن من إجراء تحقيق أكثر تفصيلاً في الحادث.

وفيما يتعلق باقتراح مسؤول أمريكي لإيران بالمساعدة في التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي قال: إن الحكومة العراقیة مؤهلة للتعليق على القضايا المتعلقة بالسيادة العراقية . المهم بالنسبة لإيران هو الحفاظ على الاستقرار والهدوء في العراق وعدم التشكيك في سيادته بالتدخل الأجنبي.