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لا صوت في المرحلة الثانية من مناورات ذو الفقار يعلو على هدير الصواريخ هنا تختبر القوات البحرية في الجيش الايراني صواريخ كروز نصر والتي أطلقت من منصاتها الساحلية صواريخ قادرة على اصابة أهدافها على بعد 200 كيلو متر وسط البحر ومنصات اخرة هذه المرة على متن مدمرات حربية اطلق من خلالها صاروخ كروز آخر يحميل اسم قدير ويبلغ مداه 300 كيلو متر.

وأكد الادميرال حبيب الله سياري القائد الميداني للمناورات:"إهتمامنا بات منصبا على صواريخ ارض بحر، وبحر جوا، وجو بحر، ونظرا لتنصيع الصواريخ محليا، فقد قمنا بإختبار كل الصواريخ وحصلنا على النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ، اننا أثبتنا حتى لو لم نمتلك مثل هذه الصواريخ والأجهزة الدفاعية الأخرى، لم يكن العدو يجرؤ على التسلل إلى بلادنا، فكيف به ونحن نمتلك كل هذه الأجهزة والمعدات.!!".

مناورات القوات البحرية في الجيش الايراني لم تفوت فرصة انتشارها البحري الواسع لاختبار أنواع متعددة من المسيرات الهجومية كمسيرة أرش البعديدة المدى اضافة الى مسيرات مقاتلة والمسيرات المختصة بالحرب الالكترونية والتشويش على الرادارات واخرى تستعمل للاستطلاع ورصد جميع التحركات في المياه الايرانية".







وقال العميد غلامرضا صباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني:"كل البرامج التي أعددناها للمسيرات، قمنا بإنجازها في هذه المناورات، و تمكنا من إظهار قوة المسيرات المصنعة محليا مائة في المائة، ونرى انه من حقنا أن نجري مناورات في أي مكان شئنا من ارضنا، وعلى الأعداء الذين جاءوا من خارج المنطقة اجراء مناوراتهم في خليج الخنزير".



شاركت الغواصات بقوة في المناورات حيث استعرضت ايران قدرات غواصتي طارق وغدير وهي تناور بهما وسط المياه وعبرهما تم اختبار طوربيد والفجر المحلي الصنع واستعراض ايران قدراتها بزرع الغام بحرية عبر غواصة طارق".

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