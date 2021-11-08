شاهد..مئات اللاجئين عالقون على الحدود البيلاروسية البولندية

العالم - خاص بالعالم

إلا ان امالهم تحطمت بعد ان قامت القوات البولندية بصدهم مقابل قيام الامن البيلاروسي بالامر نفسه، والنتيجة، خليط بين من تعرض للضرب ومن اصابته الامراض، ومن بقي صامدا لتنخره نسمات الصقيع الاوروبي والجوع وانعدام المأوى وخصوصا ان بين المهاجرين اطفالا لا يتجاوزون السنة.

وجراء تلك الاوضاع الصعبة تخشى جمعيات انسانية من ازمة متنامية لهؤلاء وتدعو حكومات الدول المعنية الى التحرك السريع.



وهنا يبرز هذا السياج الشائك الذي نصبته سلطات وارسو، يبرز أسنته في وجوه الاف المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا على أمل دخول بولندا عضو الاتحاد الأوروبي عبر روسيا البيضاء.



يقول الاتحاد الاوروبي إن توافد المهاجرين يجري باشراف من روسيا البيضاء في رد منها كما يقولون على العقوبات المفروضة عليها.

بينما تتهم بولندا بانتهاك الحق الدولي في اللجوء عبر صد المهاجرين الى روسيا البيضاء بدلا من قبول طلباتهم للحصول على الحماية.

هذا وتعمل بولندا على تنفيذ خطة لبناء جدار عند حدودها مع بيلاروسيا لمنع تسلل المهاجرين اليها.



هو جانب من الحالة المروّعة التي يعانيها هؤلاء، الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء، حيث بدأ المرض والصقيع يفتك بهم وقد مات العديد منهم بالفعل جراء تلك الاوضاع المريعة.

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