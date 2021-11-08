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ماذا حملت زيارة قائد فيلق القدس الى العراق؟

الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد نويد بهروز مدير مكتب العالم بغداد أن زيارة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني إلى بغداد، تأتي انطلاقا من حرص الجمهورية الاسلامية الإيرانية على استقرار وأمن وثبات العراق، وعدم زعزعة الأمن في البلاد.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن ما تعرض له السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة كانت عنصرا مهما أثارت نوعا من القلق داخل العراق وكانت بمثابة تهديد لأمن واستقرار العراق.

وقال مراسلنا الى أن إيران أكدت حرصها دوما على استقرار وثبات العراق وتأتي هذه الزيارة في هذا الاطار الزمني الحساس الذي يمر به العراق حيث وصل قآني امس الى ببغداد التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح وبعض القيادات السياسية وبعض قادة فصائل المقاومة والقيادات السياسية وبحث معهم موضوع الأمن والهدوء وثبات واستقرار العراق.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، كان قد علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي على حادث اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وقال: "يجب أن نسمح للمؤسسات القانونية ذات الصلة في العراق باستكمال تحقيقاتها".

وأضاف: تم التأكيد على ضرورة التعاون للتعرف على منفذي الحادث، خلال المباحثات الهاتفية التی اجریت امس الاحد بین وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، و وزير الخارجية العراقي"فؤاد حسين"، وقال : يجب أن نسمح بتهيئة الظروف المناسبة للمؤسسات القانونية والقضائية العراقية ذات الصلة حتى تتمكن من إجراء تحقيق أكثر تفصيلاً في الحادث.

وفيما يتعلق باقتراح مسؤول أمريكي لإيران بالمساعدة في التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي قال: إن الحكومة العراقیة مؤهلة للتعليق على القضايا المتعلقة بالسيادة العراقية، المهم بالنسبة لإيران هو الحفاظ على الاستقرار والهدوء في العراق وعدم التشكيك في سيادته بالتدخل الأجنبي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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