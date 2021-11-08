قائد عسكري ايراني: منظومتا 15 خرداد ومرصاد أكدتا اقتدارنا الدفاعي

العالم - ايران

وقال الهامي، في تصريح صحفي على هامش المناورات الجارية في جنوب شرق ايران، إن منظومتي 15 خرداد ومرصاد التي صنعتها سواعد خبراء البلاد وبامكانات محلية تماما استطاعت اصابة الاهداف المرسومة مسبقا بدقة وبذلك تم التأكيد مرة أخرى على اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاقاتها التكنولوجية للجميع.

واشار الى المشاركة الواسعة لسلاح المسيرات بشكل واسع في المناورات الجارية، موضحاً: ان استخدام مختلف انواع الطائرات المسيرة ذات المديات القصيرة والبعيدة وفق مهام ترتكز على تحديد الاهداف وتسجيل البيانات وتقويم المنظومات الدفاعية والقتالية حيث استطاعت انجاز مهامها بنجاح ودقة.

ولفت الى ان القوات المشاركة في المناورات نجحت في تنفيذ مهمات صعبة في ساحة القتال وفق التدريبات والتقويم النظري التي اكتسبتها في دورات التدريب العسكرية.