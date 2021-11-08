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شمخاني یحضر مؤتمر الامن الاقليمي في الهند

شمخاني یحضر مؤتمر الامن الاقليمي في الهند
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

يعتزم امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، زيارة العاصمة الهندية نيودلهي لحضور مؤتمر الامن الاقليمي الذي سيعقد بعد غد الاربعاء هناك.

العالم - ايران

ومن المقرر ان يشارك الأدميرال علي شمخاني ، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع الثالث للحوار الامني الاقليمي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في نيودلهي.

وسيناقش الاجتماع ، الذي سيحضره وزراء ومستشارون للأمن القومي من إيران وروسيا والصين والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان ، آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وجاء عقد هذا الاجتماع بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وعقد الاجتماع الاول في طهران خلال العام 2018 لبحث الأزمة الأفغانية.

وتستضيف نيودلهي الاجتماع الامني الاقليمي بشأن أفغانستان في 10 نوفمبر تشرين الثاني ، وكان قد أُعلن سابقًا أن إيران استجابت لدعوة نيودلهي للحضور في الاجتماع.

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