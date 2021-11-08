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لافروف: روسيا متضامنة مع فنزويلا في تصديها للتدخل في الشؤون الداخلية

لافروف: روسيا متضامنة مع فنزويلا في تصديها للتدخل في الشؤون الداخلية
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تتضامن مع حكومة فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو، في مواجهة العقوبات غير المشروعة والتدخل في الشؤون الداخلية.

العالم _ أوروبا

وأضاف لافروف، اليوم الاثنين في بداية المفاوضات مع وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا: "نحن متضامنون مع حكومتكم، ومع الرئيس نيكولاس مادورو في التصدي لمحاولات تغيير تطور الدولة الفنزويلية من خلال الضغط الخارجي، واستخدام العقوبات الأحادية غير المشروعة ومحاولات التدخل المباشر في شؤونكم الداخلية. سنواصل دعم جهودكم لتطوير الحوار على الصعيد الوطني، وهو حسب رأيي، يسير على مسار إيجابي، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات الإقليمية والبلدية في 21 نوفمبر".

وشدد لافروف على أن، فنزويلا تعتبر شريكا موثوقا للغاية لروسيا في أمريكا اللاتينية. وأضاف لافروف: "نحن نؤيد تماما سعيكم لتحديد طرق مواصلة تطوير بلدك بشكل مستقل، ونقدر تعاوننا في القضايا الأساسية في عصرنا مثل احترام سيادة الدول، واحترام الدور المركزي للأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

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