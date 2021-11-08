صادرات ايران من البضائع تصل الى 142 دولة

العالم - ايران

واوضح "لطيفي" خلال تصريح له اليوم الاثنين، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية مع دول العالم، خلال 7 اشهر مضت من العام الحالي (الايراني –بدا في 21 اذار / مارس 2021)، بلغ 99 مليون طن وبما يعادل نحو 55 مليار دولار.

وحول وجهة الصادرات الايرانية، فقد اوضح هذا المسؤول بأن ايران صدّرت ما قيمته 27 مليارا و74 مليون دولار، بواقع 75 مليونا و200 الف طن من السلع الى الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان، التي شكلت اكبر الدول المستوردة في هذه الفترة، فضلا عن الدول الاخرى التي كانت اقل استيرادا.

وعن واردات البلاد، فقد صرح لطيفي انها بلغت خلال الفترة ذاتها، 23 مليونا و505 الف طن، بقيمة 27 مليارا و739 مليون دولار؛ من 11 دولة، بما فيها الامارات والصين وتركيا والمانيا وسويسرا التي كانت اكثر توريدا.