جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا عن اتفاق جديد مع الجيش المصري

العالم-الاحتلال

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: “عقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

وأضاف: “لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي. ترأس وفد الجيش الاسرائيلي كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين”.

وكانت صحيفة “رأي اليوم” الالكترونية قد نشرت بالأمس تصريح نقلاً عن مسؤول مصري رفيع المستوى، تحدث فيه عن وجود تدابير أمنية جديدة مشتركة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في منطقة سيناء خلال الفترة المقبلة.

وقال المسؤول إن : “ملف سيناء والتدابير الأمنية الجديدة سيُفتح خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لإسرائيل نهاية شهر نوفمبر الجاري”.