ايران...مناورات ودفاع ومفاوضات على الأبواب

العالم - بانوراما

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطئها وتعود إلى المسار الصحيح، فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.

يأتي هذا في وقت يواصل الجيش الإيراني مناوراته البحرية والبرية والجوية عبر تنفيذ سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية بهدف حماية الحدود البحرية والبرية للبلاد. وشهدت المناورات اختبار أنواع الأنظمة والصواريخ والطوربيدات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.