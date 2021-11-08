أوغلو يجري اتصالا مع عبداللهيان للاطمئنان على صحته

العالم - ايران

وأعرب مولود جاويش اوغلو، خلال الاتصال اليوم الاثنين، عن تمنياته لنظيره الايراني بالشفاء العاجل.

من جهته اثنى عبداللهيان على نظيره التركي وتفقده لصحته، معربا عن أمله باستضافته في طهران قريباً.

ووجّه وزيرا خارجية البلدين تحيات الرئيسين الايراني والتركي لاحدهما الآخر.

ويشار الى ان رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي واوغلو وجّها برقيتين، أمس الاحد، للاطمئنان على صحة عبداللهيان، كما اجرى عدد من المسؤولين الاجانب اتصالات هاتفية معه بهذا الشأن وأعربوا عن أملهم بتماثله للشفاء العاجل.

ويخضع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان للحجر الصحي منذ أيام جراء اصابته بوباء كورونا لكنه يمارس نشاطاته العادية.