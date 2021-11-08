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تقدم الجيش واللجان الشعبية في عدة محاور نحو مدينة مأرب

تقدم الجيش واللجان الشعبية في عدة محاور نحو مدينة مأرب
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن قوات الجيش واللجان الشعبية، تقدمت قوات من أربعة محاور رئيسية لتضييق الخناق العسكري على قوات التحالف في مدينة مأرب.

العالم- اليمن

واوضحت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت بمساندة أبناء قبائل مأرب، تقدمات عسكرية من عدة محاور عسكرية شملت “الفلج، صرواح ،النضود، العلمين، الاخشب، رغوان، مدغل، ومعسكر الخنجر بعد السيطرة عليه خلال الساعات الماضية والتقدم باتجاه معسكر الرويك القريب من طريق صافر ـ العبر.

واضافت المصادر أن هذه القوات اقتحمت نقطة الفلج الغربية بعد أن ألحقت خسائر بشرية ومادية فادحة بصفوف قوات التحالف شرق البلق الأوسط.

واستهدف الطيران المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، تجمعات مسلحي التحالف والقاعدة في منطقة الفلج، ما ادى إلى مصرع وإصابة العديد منهم وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

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تقدم الجيش واللجان الشعبية في عدة محاور نحو مدينة مأرب