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باقري يلتقي غدا الثلاثاء بمسؤولين فرنسيين ويوم الجمعة بمسؤولين بريطانيين

باقري يلتقي غدا الثلاثاء بمسؤولين فرنسيين ويوم الجمعة بمسؤولين بريطانيين
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

يجري مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية علي باقري كني مشاورات مع المسؤولين الفرنسيين حول الاتفاق النووي يوم غد الثلاثاء.

العالم - ايران

ونشرت بعض المصادر الخبرية في وسائل الإعلام الدولية تفاصيل لقاءات "علي باقري كني" المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني مع مسؤولين أوروبيين.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوسائل إعلام دولية إن علي باقري كني المساعد السياسي لوزير الخارجية الايرانية سيجتمع مع مسؤولين فرنسيين يوم غد الثلاثاء لبحث الاتفاق النووي.

بدوره كتب باتريك وينتور مراسل صحيفة الغارديان أن باقري كني سيجتمع في الحادي عشر من نوفمبر مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن صباح اليوم الاثنين ان "علي باقري سيتوجه إلى عدة دول أوروبية هذا الأسبوع وسيزور ثلاث عواصم أوروبية ، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا ، وربما يزور ايضا دولة أو دولتين أخريين وسيبحث هناك مواضيع مختلفة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والاقليمي ."

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