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محافظ مأرب يؤكد إستمرار العمليات العسكرية حتى تطهير كامل المحافظة

محافظ مأرب يؤكد إستمرار العمليات العسكرية حتى تطهير كامل المحافظة
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ مأرب علي محمد طعيمان إستمرار عمليات القوات المسلحة واللجان الشعبية حتى تطهير محافظة مأرب بالكامل من الغزاة والمعتدين.

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأحوال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح ومحيط سد مأرب.

واطلع المحافظ طعيمان، على سير العمليات وخارطة الانتشار العملياتي للقوات المسلحة .

وأشاد بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في محاور ومسارات جبهة صرواح والتي تكللت بتحرير مناطق شاسعة والوصول إلى تخوم مدينة مأرب.

كما أشاد بالمواقف الشعبية والاصطفاف الوطني الواسع المساند للجيش واللجان الشعبية، في معركة تحرير المحافظة من الغزاة والمحتلين.

وجدد الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم ممن لا يزالون في صف التحالف ، للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني وترك الغزاة والمحتلين يواجهون مصيرهم المحتوم على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأحرار القبائل من مختلف المديريات.

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