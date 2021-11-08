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مقتل 18 شخصا بانهيار منجم للذهب في النيجر

مقتل 18 شخصا بانهيار منجم للذهب في النيجر
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 18 شخصا إثر انهار منجم للذهب جنوبي النيجر على الحدود مع نيجيريا، حسب ادامو غيراو رئيس بلدية منطقة دان عيسى.

العالم _ افريقيا

وقال غيراو إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح إلى المستشفى، مبينا أنه يوجد مواطنين نيجيريين من بين الجرحى.

وأوضح أن الحادث وقع عندما انهارت آبار يدوية الصنع في موقع منجم جارين ليمان بعد ظهر يوم أمس الأحد.

هذا وقال مصدر محلي إن "عمليات الانقاذ ما زالت جارية وربما لا تزال هناك جثث محاصرة في قاع المنجم".

يذكر أنه تم اكتشاف مناجم Garin-Liman منذ بضعة أشهر، لكن الآلاف من عمال المناجم توافدوا على المنطقة منذ ذلك الحين.

ولعقود من الزمان، جذبت مناجم الذهب في النيجر المنقبين، لا سيما في منطقة تيلابيري الغربية.

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