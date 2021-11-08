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مقتل مدنيين اثنين على يد "قسد" بريف دير الزور

مقتل مدنيين اثنين على يد
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

داهمت مجموعات مسلحة من "قسد" بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي بلدة الصبحة وقرية فنيجين بريف دير الزور في سوريا وسط إطلاق رصاص كثيف ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين إضافة إلى خطف عدد من الأشخاص بينهم إمرأة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “طائرات مروحية لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا عند أطراف بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي وساندتها على الأرض مجموعات مسلحة من قسد قامت باختطاف 3 مدنيين بينهم امرأة من عائلة واحدة في حين تسبب إطلاق النار الكثيف أثناء العملية باستشهاد مدني”.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة من قسد طوقت قرية فنيجين بمنطقة أبو خشب بريف دير الزور الغربي واقتحمتها وسط إطلاق نار كثيف ودعمتها في المراقبة الجوية وإطلاق النار الحي على منازل الأهالي حوامات تابعة للاحتلال الأمريكي ما أدى إلى استشهاد مدني من أبناء القرية.

وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الفترات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وفي سياق منفصل استهدف مجهولين بالأسلحة الرشاشة أحد مقرات "قسد" الواقعة بجانب الحديقة في مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي ويوقعون عدد من القتلى والجرحى.

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