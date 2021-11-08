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رئيس الجمهورية يجري مباحثات هاتفية مع المرجع اية الله صافي كلبايكاني

رئيس الجمهورية يجري مباحثات هاتفية مع المرجع اية الله صافي كلبايكاني
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

شكر المرجع آية الله صافي كلبايكاني ، خلال اتصال هاتفي رئيس الجمهورية على مكالمته الهاتفية وقال: "أدعو كثيرا بالموفقية لحكومتك ، وأسأل الله أن يوفقك لحل مشاكل الناس".

العالم - ايران

وأعرب رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي في الاتصال الهاتفي مع المرجع آية الله صافي كلبايكاني ، عن تقديره لدعم وتوجيه مراجع التقليد العظام للبلاد والشعب والمسؤولين ، مؤكدا ان : الحكومة ومراجع التقليد العظام ، يريدون الخير للشعب والمسؤولين والبلاد لافتا الى ضرورة الاستفادة من توصياتهم وإرشاداتهم.

وقال رئيس الجمهورية: "إن توجيهات وآراء مراجع التقليد العظام هي منارة للشعب والحكومة ، وهذه التوجيهات تعد دعامة لإجراءات الحكومة على طريق حل مشاكل وهواجس المواطنين في مختلف القطاعات".

بدور شكر آية الله صافي كلبايكاني رئيس الجمهورية على مكالمته الهاتفية وقال: "أدعو كثيرا بالموفقية لحكومتك ، وأسأل الله أن يوفقك لحل مشاكل الناس".

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