تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن اهالي المنطقة شاهدوا بالعين المجردة صواريخ الدفاعات السورية وهي تنطلق باتجاه أهدافها في السماء حيث أفشلت هذا الهجوم عبر اسقاطها لمعظم الصواريخ قبل وصولها لاهدافها.

واضاف مراسلنا الى أن العدوان انطلق من فوق الاراضي اللبنانية والذي حلقت من فوقه طائرات الكيان الاسرائيلي مستهدفة المناطق داخل الاراضي السورية تحديدا محافظة حمص التي تعرضت في الشهر السابق لعدوانين اثنين كان اولهما في مطار التيفور حيث استطاعت الدفاعات الجوية افشال هذا الهجوم والثاني كان في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

وكانت قد تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جوي مساء اليوم استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي السابعة و16 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، أن العدوان أدى إلى “جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان قد استشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون في الثالث عشر من الشهر الماضي من جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

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