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هادي محمدي: لا يمكن الربط بين اجراء مناورات ذوالفقار 1400 وتحرير النفط الايراني من القرصنة الأميركية في مياه بحر عمان

الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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