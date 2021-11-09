القضاء الايراني يصدر لائحة اتهام ضد متزعم زمرة "الاحوازية" الارهابية

العالم - ايران

وقال خدائيان في تصريح صحفي الاثنين: ان ملف متزعم زمرة "الاحوازية" الارهابية والانفصالية والمدعومة من قبل اجهزة استخبارات دول اجنبية قد تم البت فيه في النيابة العامة والثورية في طهران وتم اصدار لائحة الاتهام بشانه.

واشار الى الجرائم والاعمال الارهابية المرتكبة من قبل الزمرة قائلا: ان عمليات التفجير في الاماكن الحكومية والخاصة والاغتيالات واطلاق النار على المواطنين العاديين والمسؤولين والتجسس وتخريب المراكز النفطية والغازية الحساسة وكذلك غسيل الاموال، تعد ضمن الاعمال المرتكبة من قبل متزعم زمرة "الاحوازية" الارهابية حيث تم ارسال ملفه الى المحكمة.

واضاف متحدث القضاء: ان العناصر الرئيسية لزمرة "الاحوازية" الارهابية ينشطون في الدول الاوروبية وهم منهمكون بالتخطيط والترتيب لاعمال اجرامية وارهابية ضد الشعب الايراني كما انهم ومن خلال القنوات التلفزيونية التي بحوزتهم يروجون للعنف في البلاد ويبادرون في الدول الاوروبية التي يقيمون فيها للتخطيط لعمليات مسلحة وارهابية في البلاد.

واوضح خدائيان انه وفي ظل جهود ومتابعات رجال الامن فقد تم قبل فترة رصد واعتقال متزعم زمرة "الاحوازية" الارهابية في الجوار الحدودي حيث اعترف خلال التحقيق معه بجرائمه ضد الشعب الايراني.