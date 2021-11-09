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صنعاء تحمل تحالف العدوان مسؤولية تشوهات أطفال اليمن

صنعاء تحمل تحالف العدوان مسؤولية تشوهات أطفال اليمن
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

حمل رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ اليمنية "عبدالعزيز بن حبتور"، تحالف العدوان السعودي المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء المأساة التي يعيشها أطفال اليمن بما في ذلك المواليد الجدد منهم.

العالم - اليمن

جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الوزراء، اليمني وزير الدولة حميد المزجاجي، الذي قدم له عرضا موجزا عن ظهور مشكلة صحية وبيئية في محافظة الحديدة، وخاصة مديريات زبيد والجراحي والتحيتا، تتمثل في انتشار التشوهات الخلقية للأجنة والمواليد.

وأكد بن حبتور أن التشوهات التي يعاني منها المواليد سيما في محافظة الحديدة هي نتاج للأسلحة المحرمة التي عمد العدوان على استخدامها في عدوانه الشامل على اليمن، وعبثه الممنهج بالبيئة ومقوماتها الأساسية.

ووجه وزارتي الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة، بدراسة الجوانب المتصلة بالوضع الصحي والبيئي في المديريات المذكورة، وإرسال فرق ولجان طوارئ متخصصة إليها لاتخاذ التدابير اللازمة.

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