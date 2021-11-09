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" نسخ لصق" سياسة بايدن وترامب فيما يخص هذا الموضوع؟

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

لا يمكن وصف السياسة الامريكية غير انا تمارس الكذب والنفاق والمراوغة، سيما فيما يتعلق بالمباحثات بين المجموعة الدولية وبين ايران حول الاتفاق النووي، وعندما نقول ذلك فان حلفاء امريكا يغضبون ويزعلون.

خاص بالعالم

لم يتغير اي شيء، ها هي الادارة الامريكية الجديدة بعد وصول بايدن تعود الى نفس المنهجية التي كانت ايام ترامب، وترامب نفسه الذي خرج من الاتفاق مع ايران، يعود بايدن الذي قال انه سيعود الى الاتفاق، ليعود يمارس نفس المراوغة والنفاق بلغة مختلفة.

اذاً بايدن يعود الى نفس سياسة ترامب، (نسخ ولصق) من خلال سياسات فرض الحظر من جديد على اسماء ايرانية تحت عنوان لمواجهة واحتواء النفوذ الايراني في المنطقة، كلها كذبة بكذبة.

اربع سنوات تقريباً على خروج امريكا من الاتفاق النووي، وامريكا تبتز العالم ودول المنطقة تحت عنوان احتواء نفوذ ايران وسياسات ايران ويجب وقف المسيرات والصواريخ الباليستية، في حين هذه لا تتعلق بالاتفاق النووي.

وخرج المتحدث باسم الخارجية الايرانية بشكل واضح بان كل هذه الاستعراضات والذارئع لن تفيد، ولن تعود ايران الى مباحثات مادامت امريكا بنفس هذا السلوك وانتهاكها القوانين الدولية.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5889743

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