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شاهد: تحذيرات ايرانية تبعد طائرات اميركية حاولت الاقتراب من منطقة المناورات

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم بانه يجري في اليوم الثالث والاخير من المناورات الايرانية في منطقة جابهار جنوب شرقي ايران، الاستعراض العسكري بمشاركة جميع القطع البحرية بمشاركة القادة العسكرية والملحقين العسكريين الاجانب.

العالم- مراسلون

واكد مراسلنا ان طائرات اميركية حاولت الاقتراب من المناورات الايرانية لكن التحذيرات الايرانية ابعدتها عن المنطقة.

ورصد الجيش الإيراني اقتراب طائرات اميركية مسيرة من طراز MQ-9 وRQ-4 من منطقة مناوراته البحرية والبرية ووجه لها انذارا بالمغادرة.

من جانبه، اكد المتحدث باسم المناورات العميد محمود موسوي في تصريح لمراسلنا: "في اليوم الاخير من مناورات ذو الفقار 1400 شهدنا عرضا للقوة الجوية بمشاركة كبار القادة والضيوف".

وقال العميد موسوي: في المرحلة الاخيرة من المناورات تم عرض اسلحة ايرانية في البر والبحر والطوافات، تحقيق الاهداف وعرض المنظومات المحلية الصنع.

واكد العميد موسوي: ان رسالة المناورات هي ان الجيش الايراني في اعلى مستويات الجهوزية، كما وجه شكر خاص للاعلام وقناة العالم التي واكبت المناورات.

هذا ويواصل الجيش الإيراني مناوراته البحرية والبرية والجوية لليوم الثالث والأخير عبر تنفيذ سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية الحدود البحريةِ والبرية للبلاد. وشهدت المناورات اختبار أنواع الأنظمة والصواريخ والطوربيدات.

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