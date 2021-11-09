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قراصنة يخترقون 9 منظمات أمريكية.. بعضها بقطاع الدفاع

قراصنة يخترقون 9 منظمات أمريكية.. بعضها بقطاع الدفاع
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اختراق قراصنة إلكترونيون يشتبه بكونهم من جنسية أجنبية، تسع منظمات في قطاعات الدفاع والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم للولايات المتحدة، وفقا للنتائج التي توصلت إليها شركة الأمن "بالو ألتو نتوركس".

العالم-امريكا

وكشف خبراء الأمن السيبراني بمساعدة وكالة الأمن القومي، عن محاولات مستمرة من القراصنة المجهولين لسرقة البيانات الرئيسة من مقاولي الدفاع الأمريكيين وأهداف حساسة أخرى.

يتتبع المسؤولون من وكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية "CISA" التهديد.

وحاولت كل من إدارة بايدن وترامب محاربة هذا النوع من التجسس قبل أن يتسبب بضرر كبير.

وفي تصريح لشبكة "سي أن أن"، قال ريان أولسون، المسؤول التنفيذي الأول في بالو ألتو نتوركس، إن القراصنة قاموا بسرقة كلمات المرور من بعض المنظمات المستهدفة بهدف الحفاظ على وصول طويل المدى إلى تلك الشبكات.

وقال إن بعض تكتيكات المهاجمين وأدواتهم تتشابه مع أسلوب مجموعة قرصنة صينية مشتبهة، بينما امتنعت وكالة الأمن القومي عن التعليق على هوية القراصنة.

ويتعرض مقاولو وزارة الدفاع الأمريكية لمحاولات القرصنة الإلكترونية بفضل ما يمتلكون من أسرار تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

المصدر:عربي 21

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