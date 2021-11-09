قراصنة يخترقون 9 منظمات أمريكية.. بعضها بقطاع الدفاع

العالم-امريكا

وكشف خبراء الأمن السيبراني بمساعدة وكالة الأمن القومي، عن محاولات مستمرة من القراصنة المجهولين لسرقة البيانات الرئيسة من مقاولي الدفاع الأمريكيين وأهداف حساسة أخرى.

يتتبع المسؤولون من وكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية "CISA" التهديد.

وحاولت كل من إدارة بايدن وترامب محاربة هذا النوع من التجسس قبل أن يتسبب بضرر كبير.

وفي تصريح لشبكة "سي أن أن"، قال ريان أولسون، المسؤول التنفيذي الأول في بالو ألتو نتوركس، إن القراصنة قاموا بسرقة كلمات المرور من بعض المنظمات المستهدفة بهدف الحفاظ على وصول طويل المدى إلى تلك الشبكات.

وقال إن بعض تكتيكات المهاجمين وأدواتهم تتشابه مع أسلوب مجموعة قرصنة صينية مشتبهة، بينما امتنعت وكالة الأمن القومي عن التعليق على هوية القراصنة.

ويتعرض مقاولو وزارة الدفاع الأمريكية لمحاولات القرصنة الإلكترونية بفضل ما يمتلكون من أسرار تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

المصدر:عربي 21