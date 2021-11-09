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استعراض للقوة.. اليد على الزناد والرد قاس لمن يستهدف ايران

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

اختتم الجيش الايراني مناورات "ذو الفقار ١٤٠٠" المشتركة باجراء استعراض عسكري. وشاركت في المناورات القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي، وتم اختبار انواع الانظمة والمعدات والغواصات والطائرات المسيرة بهدف الارتقاء بالقدرات القتالية في مواجهة التهديدات.

العالم- مراسلون

ونفذ الجيش الإيراني في مناوراته البحرية والبرية والجوية لليوم الثالث والأخير، سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية الحدود البحريةِ والبرية للبلاد. وشهدت المناورات اختبار أنواع الأنظمة والصواريخ والطوربيدات.

وقال القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي: "كلُ ما نصنعُهُ من مُعَدَّات، وكلُ مناوراتٍ نُجريها، هي من أجلِ الدفاع عن البلاد. فَلْيعلمْ الأعداءُ إذا ما تعرضتْ مصالحُنا للخطر، فإنّ ردودَنا لم تكنْ مقتصرةً على داخل الحدود، وفي أيِ مكانٍ شئنا سنقومُ بالتعرض لمصالحِهم كما تعرضوا لمصالحِنا".

وقال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأدميرال شهرام ايراني لمراسل قناة العالم: "إننا في هذه المناورات تمكنّا من تنفيذِ كلِ التدريبات المُعَدَّة وفقَ المخططاتِ الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزةَ والمُعَدَّات، وحصلْنا على نتائجِها الميدانية. وها نحن نعلنُ أننا والى جانبِ دولِ الجوار يمكنُ انْ نوفرَ أمنَ المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتِنا المشهودة نؤكدُ أننا سنردُ على أيِ خطأٍ بقوة".

من جانبه، قال قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار حميد واحدي لمراسلنا: "كلُ المهام الموكلة للقوة الجوية في هذه المناورات تم انجازُها بشكلٍ جيد، واؤكدُ أنّ الجمهوريةَ الإسلامية الإيرانية على أتمِ الإستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضِها في البرِ والبحرِ والجو".

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