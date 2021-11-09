هل استراتيجية المقاومة والأحزاب السياسية تقلب الموازين ضد عسكر السودان؟

العالم- خاص بالعالم

تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى الخروج خلال الأيام القادمة في مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل التي دعت إليها لجان المقاومة في الخرطوم.

إضراب عن العمل في السلك القضائي، وعصيان مدني ليومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، خطوة دعت إليها قوى قضائية، اعتبرت العصيان المدني حق مكفول وفق القانون، ويعبر عن رفض قرارات العسكر.

تحالف قوى نداء البرنامج الوطني، ايضا دعا الجيش للاستفادة من أخطاء الماضي وتسليم السلطة بكل فروعها لحكومة مدنية، مشددا على ضرورة اقتصار دور الجيش على القضايا الأمنية وضمان المرحلة الانتقالية في البلاد، واعتبر التحالف أن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، داعيا عبد الفتاح البرهان إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ممكن، في وقت، أكد فيه البرهان عدم تراجعه عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وأشار الى وجودِ مباحثاتٍ مع قوىً سياسية لتشكيلِ حكومةِ كفاءاتٍ مدنية، مشددا على أنه لن يكونَ جزءاً من أيِ حكومة تأتي بعدَ الفترة الانتقالية.

قوى الحرية والتغيير اعتبرت حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة، مشددة على وجوب أن تتبعها خطوات عملية، في مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووقف حملات الاعتقال.

وفي خضم معركة التصريحات، يبدو أن الشارع يترقب ما ستسفر عنه اجتماعات لجان المقاومة والأحزاب السياسية، وما إذا كانت قادرة على تقديم استراتيجية جديدة لقلب موازين القوى ضد الجيش على الأرض.