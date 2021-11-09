اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش

العالم - ايران

وبحسب مراسل ارنا، قال اللواء موسوي اليوم الثلاثاء، في ختام هذه المناورة، تم خلال مناورة ذوالفقار 1400 إثبات التحسين النوعي والكمي لاستخدام المسيرات والرصاص الذكي، فضلاً عن التقييم الناجح للأنظمة والتكتيكات والأساليب والتدريبات والاتصالات والتنسيق والتآزر بين القوات على مستوى جيد جدًا.

وأقيم حفل ختام هذه المناورة صباح اليوم، بحضور اللواء "عبدالرحيم موسوي" ومجموعة من كبار قادة الجيش.

وفي هذا المناورة، تم استعراض مختلف الوحدات العائمة السطحية والغواصات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، بما في ذلك المدمرة الايرانية"دنا" وقاذفات الصواريخ وسفن الطاقة وغواصات من طراز "طارق وقدير".