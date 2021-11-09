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اللواء موسوي : مناورات "ذو الفقار 1400" جسدت التنسيق والتآرز بين قوات الجيش

اللواء موسوي : مناورات
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

 اعتبر القائد العام للجيش اللواء "عبدالرحيم موسوي"، التحسين الكمي والنوعي في استخدام المسيرات والتقييم الناجح للأنظمة والتنسيق والتآزر بين قوات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن أبرز إلانجازات التي تم تحقيقها في مناورات "ذو الفقار 1400".

العالم - ايران

وبحسب مراسل ارنا، قال اللواء موسوي اليوم الثلاثاء، في ختام هذه المناورة، تم خلال مناورة ذوالفقار 1400 إثبات التحسين النوعي والكمي لاستخدام المسيرات والرصاص الذكي، فضلاً عن التقييم الناجح للأنظمة والتكتيكات والأساليب والتدريبات والاتصالات والتنسيق والتآزر بين القوات على مستوى جيد جدًا.

وأقيم حفل ختام هذه المناورة صباح اليوم، بحضور اللواء "عبدالرحيم موسوي" ومجموعة من كبار قادة الجيش.

وفي هذا المناورة، تم استعراض مختلف الوحدات العائمة السطحية والغواصات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، بما في ذلك المدمرة الايرانية"دنا" وقاذفات الصواريخ وسفن الطاقة وغواصات من طراز "طارق وقدير".

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