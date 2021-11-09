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شاهد.. السودان ودوامة الطريق المسدود

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

رأی الكاتب والباحث السياسي مخاييل عوض ان السودان امام طريق مسدود وليس من السهل ايجاد صيغة لتسوية التناقضات واستئناف المرحلة الانتقالية.

العالم - خاص بالعالم

وقال عوض في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان اسقاط عمر البشير جاء بفعالية الحركة الشعبية ودور تجمع المهنيين والقوی والحركة السياسية.

وأضاف انه جرت محاولة لمصادرة الثورة والحراك عبر الجيش بعد ما أسهم بتسريع اسقاط البشير أملاً بأن يفرض سيطرته ليحفظ ذات المؤسسة، الا ان الحيوية الشعبية التاريخية والحياة السياسية النشطة في السودان فرضت نفسها وفرضت معادلة ان المرحلة الانتقالية يجب ان يتم ادارتها من حكومة و من تشكيل تتشارك فيه الحراك المدني ولاسيما القوی المدنية والحراك السياسي مع الجيش.

وأكد ان هذه الصيغة جاءت بتوازن قلق، فكلا الفريقين مأزومين؛ في الجيش هناك مشكلة بين قوات الدعم السريع ومؤسسة الجيش بسبب ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية وهذه خلقت اشكالية في الفريق العسكري وكذلك هناك اشكالية بين المجموعات المدنية ومجموعات الحراك.

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