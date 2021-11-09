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مراسل العالم : القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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