تفاقم أزمة المهاجرين.. بيلاروسيا تنتقد بولندا لنشر آلاف الجنود على حدودها

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وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إنّ "اتهامات بولونيا لنا بخرق حدودها، وافتعال ازمة المهاجرين على الحدود بين البلدين، لا تستند إلى أدلّة".

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أنّ "تنفيذ هذا النشاط دون إخطار الجانب البيلاروسي يعد انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية الإضافية بشأن الثقة الإقليمية والتدابير الأمنية"، موضحةً أنّ هذه الاتفاقيات تنصّ على إخطار ودعوة مراقبي الأنشطة العسكرية التي يشارك فيها 6 آلاف عسكري أو أكثر.

من جهته، حذّر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، من أنّ الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذي يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا "تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته".

وذكر مورافيتسكي أنّ "إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هو اليوم على المحك"، مؤكداً أنّ "هذا الهجوم الهجين من نظام لوكاشنكو يستهدفنا جميعاً".

وكان الرئيس البولندي، أنجي دودا، دعا إلى عقد اجتماعٍ عاجل للبحث في الوضع عند حدود بلاده مع بيلاروسيا، يضمّ رئيس الوزراء وقادة الهيئات الأمنية، على خلفية أزمة المهاجرين.