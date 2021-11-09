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رئيس الاركان الاسرائيلي الأسبق: ليس بوسعنا مواجهة ايران بمفردنا

رئيس الاركان الاسرائيلي الأسبق: ليس بوسعنا مواجهة ايران بمفردنا
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الأركان كيان الاحتلال الإسرائيليّ الأسبق دان حالوتس على خلفية زيادة الموازنة والتدريبات لشن هجوم على إيران، قال إنّ “التعامل مع طهران يجب أنْ يتم من قبل قوة عظمى مثل الولايات المتحدة” حسب تعبيره، معتبرًا أنّ "إسرائيل" قوة إقليمية فقط، وفقًا لما ذكره موقع Israel Defenseالإسرائيليّ، المُختّص بالشؤون الأمنيّة والعسكريّة.

العالم - الاحتلال

ويعارض حالوتس، الذي كان قائدًا لسلاح الجو ويعرف جديًا قدراته، شنّ هجومٍ إسرائيليٍّ على إيران، وزعم في اجتماع مغلق من مكتب المحاماة “تدمر ليفي” أنّ “إيران ليست مشكلة إسرائيلية فقط، فهي تشكل تهديدًا لدول كثيرة في أوروبا، وفي الشرق الأوسط. وقال: “أنا اعتقد أنه إذا حصل شيء ما، يجب أن يكون الرد من الولايات المتحدة وليس من إسرائيل، على حد قوله.

ووفقًا لحالوتس، فإنّ الاتفاق السيئ مع إيران أفضل من حرب فاشلة معها، وقال: “يجب أنْ نأمل انه في نهاية اليوم تستطيع الدول التي تقود المفاوضات مع طهران إذا ما استؤنفت بالتوصل إلى اتفاق يحقق هدفًا واحدًا وهو إشراف دقيق على أنشطتها”حسب تعبيره.

وكان هذا الاجتماع المغلق هو الثاني في سلسلة اجتماعات حول القضايا الأمنية نظمها مكتب “تدمر ليفي”، وشارك فيها دبلوماسيون أجانب تدربوا لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي، مع التركيز على الملحقين العسكريين، وكبار الشخصيات في الصناعات “الدفاعية” الإسرائيلية.

وبحسب حالوتس، فإن المشاكل الأكثر إلحاحًا في "إسرائيل" اليوم هي في الواقع المشاكل الداخلية.

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