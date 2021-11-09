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ترشيح الإيرانية كلاره ناظمي للقب أفضل حكم بالعالم في 2021 + صور

ترشيح الإيرانية كلاره ناظمي للقب أفضل حكم بالعالم في 2021 + صور
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

تم ترشيح كلاره ناظمي إحدى حكام محافظة كيلان شمال إيران لأفضل حكم لكرة القدم للسيدات في العالم.

العالم - إيران

وتم اختيار كلاره ناظمي التي حققت نموا ملحوظا في التحكيم في السنوات الأخيرة وشاركت في مسابقات محلية ودولية مهمة كواحدة من أفضل حكام كرة القدم للسيدات في عام 2021 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تصريح إعلامي قال رئيس هيئة كيلان لكرة القدم : "تم الإعلان عن أسماء أفضل حكام في العالم من قبل موقع الاتحاد الدولي لإحصاءات وتاريخ كرة القدم حيث تم إدراج اسم كلاره ناظمي في قائمة الأفضل في العالم."

وأضاف قربان علي ألماس خاله: إن ناظمي كانت أحد الحكام الخمس في كأس العالم لكرة الصالات للرجال، وأطلقت صفارة المباراة بين منتخبي مصر وجواتيمالا.

و تتنافس ناظمي إلى جانب حكام من روسيا وفرنسا وسويسرا وأوكرانيا وهولندا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك والولايات المتحدة وهندوراس ورواندا وملاوي وأستراليا واليابان، للفوز بلقب أفضل حكم في العالم في عام 2021.

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