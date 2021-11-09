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كوريا الجنوبية: نراقب علامات إعادة فتح حدود كوريا الشمالية مع الصين

كوريا الجنوبية: نراقب علامات إعادة فتح حدود كوريا الشمالية مع الصين
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن الدولة تراقب مؤشرات إعادة فتح كوريا الشمالية لحدودها المغلقة بسبب فيروس كورونا، وسط تقارير عن رصد قطار يعمل في المنطقة المتاخمة للصين.

العالم - أسيا والباسفيك

وصرح المسؤول للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بأن "الحكومة تراقب عن كثب التحركات ذات الصلة على أساس التقييم بأن الاستعدادات لاستئناف عمليات القطارات بين كوريا الشمالية والصين في مرحلتها النهائية". وأضاف: "لكن من الصعب التكهن بالضبط بموعد استئناف العمليات حيث يجب اختتام المشاورات بين كوريا الشمالية والصين أولا".

وأكد المسؤول أن الحكومة ستواصل مراقبة علامات أخرى قبل التوصل إلى نتيجة بشأن إعادة فتح كوريا الشمالية لطرقها البرية.

وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات لقطار يعبر الجسر فوق نهر أم-روك يربط بين سينويجو في كوريا الشمالية ومدينة داندونغ الساحلية الصينية أمس الاثنين، قائلة إنها تبدو عملية اختبارية قبل إعادة فتح الحدود قريبا.

وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إن كوريا الشمالية تجري محادثات مع الصين وروسيا لاستئناف حركة القطارات عبر الحدود وإن تلك التي تربط بين سينويجو وداندونغ قد تستأنف في وقت مبكر في نوفمبر.

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