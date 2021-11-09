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ابي احمد: "أعداء إثيوبيا روجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا"

ابي احمد:
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن "أعداء إثيوبيا روجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار بهدف خلق حالة من الذعر الكاذب وسط الشعب والمجتمع الدولي".

العالم - أفريقيا

جاء ذلك خلال كلمة له، خلال حفل اقامته إدارة العاصة أديس أبابا لجمع التبرعات من أجل قوات الدفاع الإثيوبية، مساء الاثنين، وفقا لإذاعة "فانا" الحكومية.

واعتبر أحمد أن بلاده "تتعرض لمحاولات من الإخضاع والتركيع وسلب للحرية وضرب للاقتصاد، من قبل قوى أجنبية متعددة تدعم أعداءها على أرض المعارك الجارية وبالحملات الإعلامية الكاذبة والدعاية الدبلوماسية".

وقال: "نعتقد أن الامتحان الذي وضعنا فيه أعداؤنا القريبون منا والبعيدون هو قدر إمكاناتنا، وهؤلاء الأعداء بذلوا جهودا مضنية لتفكيك إثيوبيا وشعوبها لكن الإثيوبيين رفضوا هذه المحاولات لإخضاعهم وسلب حريتهم".

اعتبرأن "الإثيوبيين بوحدتهم قادرون على هزم هذا التجمع من الأعداء وسيتم تفكيكه قريبًا، وليس بعيدا".

وكان قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، قال إن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أصبحت "قريبة جدا"، مؤكدا أن قواته اقتربت من العاصمة أديس أبابا.

وأضاف القائد العسكري جال مورو أنه "متأكد من أن الأمر سينتهي قريبا جدا"، قائلا أن المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا الانشقاق، فيما تنفي الحكومة الإثيوبية كل ما يصدر من بيانات وتصريحات تشير إلى تفوق أو تقدم "المتمردين".

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