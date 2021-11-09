الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة فنان مصري شهير إثر كورونا!

وفاة فنان مصري شهير إثر كورونا!
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تُوفي الممثل المصري أحمد خليل؛ الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، إثر صراع مع فيروس كورونا.

العالم - منوعات

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي؛ نبأ وفاة خليل، ونشر صورة للفنان الراحل على صفحته الرسمية في "إنستغرام".

وأرفق زكي الصورة بتعليق: "البقاء لله وداعا أيها العملاق".

وقال زكي في تصريح لصحيفة "المصري اليوم"، إنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، عقب صلاة الظهر.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن حالة الفنان أحمد خليل تدهورت في الأيام الأخيرة، إثر إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأحمد خليل؛ من مواليد محافظة الدقهلية عام 1941، وظهرت ميوله الفنية أثناء المدرسة؛ ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1965.

وبعدما عُين معيدا بالمعهد التحق بمسرح الجيب، وشارك في 9 مسرحيات بدءاً من أدوار الكومبارس وصولاً إلى بطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة).

وللفنان الراحل أعمال عديدة في السينما مثل (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

وكان له نصيب من العمل الدرامي التلفزيوني ومن أبرزها مسلسل (هوانم غاردن سيتي) الذي منحه شهرة واسعة، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

روابط ذات صلة

وفاة نجل معارض إماراتي منع من لقاء والده

دمشق تودع الفنان الراحل صباح فخري بجنازة مهيبة + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"