نائبة بايدن تصل إلى باريس بهدف 'المصالحة' بعد أزمة الغواصات

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وأفاد البيت الأبيض أن “كامالا هاريس، ستجتمع غدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه للبحث في الأمن الأوروبي وفي منطقة المحيطين الهندي-الهادئ والوضع الصحي على المستوى العالمي”. وأضاف “في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ستشارك هاريس في احتفالات هدنة 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى، ثم تزور منتدى باريس للسلام، وتغادر فرنسا السبت 13 تشرين الثاني/نوفمبر”.

يذكر أنه في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وجهت الولايات المتحدة وأستراليا ضربة إلى باريس عبر إبرام تحالف دفاعي في المحيط الهادئ، واستحوذت واشنطن على عقد كبير للغواصات كان موعودا أساسا لفرنسا.