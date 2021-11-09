أكار: نأمل أن تغتنم أرمينيا فرصة السلام التي اقترحتها تركيا وأذربيجان

العالم - تركيا

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء للصحفيين الأذربيجانيين على هامش زيارته إلى العاصمة باكو للمشاركة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاق فض النزاع في منطقة قره باغ.

وأوضح الوزير التركي أن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ مستمر إلى حد ما، وأن خروقاته تراجعت بنسبة كبيرة.

ورحب أكار بالخطوات التي اتخذتها كل من تركيا وأذربيجان في سبيل تعزيز الاستقرار بالإقليم.

وشدد على ضرورة أن يدرك الجميع بأنه لن يتم التوصل إلى نتيجة ما عبر "العداء"، وتابع قائلا: "يجب النظر إلى المستقبل".

وكان الرئيس أردوغان، قد صرح أواخر أكتوبر الماضي، بأن الأجواء في الوقت الراهن مناسبة لتحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وإحراز تقدم نحو التطبيع المنشود أكثر من أي وقت مضى.