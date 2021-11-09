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تطورات علاقات مصر والاردن يناقشها السيسي مع الامير الحسين

تطورات علاقات مصر والاردن يناقشها السيسي مع الامير الحسين
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الاردن.

العالم - مصر

وناقش السيسي خلال اللقاء بولي عهد الأردن تطورات العلاقات بين القاهرة وعمان، مؤكدا على التوافق في الرؤى والمواقف مع الأردن في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

كما تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.

ولفت ولي عهد الأردن إلى أهمية الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى اهتمام الأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في المجالات كافة، لا سيما في مجال الاستثمار بالقطاع السياحي.

وأشاد زلي عهد الأردن بالتقدم الذي تحققه مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة المشاريع التنموية الكبرى، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة مصر التنموية وتبادل الخبرات، لا سيما فيما يتصل بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جهته، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تطلعه لتكثيف التعاون الثنائي في مجالي السياحة والمشاريع التنموية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى المواقف المشتركة للبلدين حيال مختلف القضايا والتطورات.

المصدر - وكلات ومواقع مصرية

المصدر: RT

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