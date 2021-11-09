الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اجتماع جمع رئيس السلطة القضائية في ايران و سفراء الدول في طهران

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام محسني اجه اي منضمات القضاء في العالم الي التعاضد و التآزر و ايجاد دبلوماسية قضائية كتون بعيدة عن مؤثرات السياسة وصراعاتها و خلال استقباله للسفراء ومندوبي المنظمات الدولية اكد ان التعاليم الإسلامية السامية تدعو الإنسان أن يدافع عن شرفه وإنسانيته وكرامته وحريته ووطنه ، وإذا استطاع ، فعليه مواجهة المعتدين على شرف الآخرين وإنسانية حرية الآخرين.

العالم - مراسلون


دعل رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام محسني اجه اي منضمات القضاء في العالم الي التعاضد و التآزر و ايجاد دبلوماسية قضائية كتون بعيدة عن مؤثرات السياسة وصراعاتها و خلال استقباله للسفراء ومندوبي المنظمات الدولية اكد ان التعاليم الإسلامية السامية تدعو الإنسان أن يدافع عن شرفه وإنسانيته وكرامته وحريته ووطنه ، وإذا استطاع ، فعليه مواجهة المعتدين على شرف الآخرين وإنسانية حرية الآخرين.


اجتماع فريد من نوعه جمع رئيس السلطة القضائية في ايران آية اله محسني اجه اي وسفراء اكثر من خمسة و ستنين دولة عربية واجنبية بالاضافة الي مندوبي المنظمات الدولية في طهران
لقاء كان محوره الاساس حقوق الانسان ..رئيس جهاز القضاء في ايران دعا منظمات الاقضاء في باقي دول العالم الي التعاضد و التآزر و ايجاد دبلوماسية قضائية كتون بعيدة عن مؤثرات السياسة وصراعاتها


غلامحسين محسني اجه اي رئيس السلطة القضائية:"طالما أن الانسان موجود ، فإن قضية حقوق الإنسان هي أيضا على جدول الأعمال، دعونا ندافع عن حقوق الإنسان يدا بيد مع الدبلوماسية القضائية غير المتأثرة بالسلوك السياسي، لقد فتحت السلطة القضائية في ايران ذراعيها للتعاون مع القضاء في دول العالم من أجل مكافحة جميع حالات الظلم وانتهاك حقوق الإنسان".


مقترح قاضي القضات في ايران الذي يرمي للنظر للملفات القضائية و حقوق الانسان بمعزل عن اعتبارات الملفات السياسية و الاقتصادية لقي ترحب المجتمعين هنا


من هنا و من هذا الاجتماع يبدون ان طهران تسعي للدعوة لايجاد حالة حوارية لحلحلة ازمات كبري منها الارهاب والمعايير المزدوجة حوله و مواجهة تهريب المخدرات وموضوع اللاجئين لاسيما من افغانستان

روابط ذات صلة

ايجئي يستضف رئيسي وقاليباف باجتماع رؤساء السلطات الثلاث

تعيين "خدائيان" متحدثا جديدا للقضاء الايراني

نائب ايراني يشيد بانجازات رئيس السلطة القضائية في مكافحة الفساد

تاكيد ايراني عراقي على تنفيذ الاتفاقات القضائية المشتركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"