شاهد.. اجتماع جمع رئيس السلطة القضائية في ايران و سفراء الدول في طهران

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دعل رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام محسني اجه اي منضمات القضاء في العالم الي التعاضد و التآزر و ايجاد دبلوماسية قضائية كتون بعيدة عن مؤثرات السياسة وصراعاتها و خلال استقباله للسفراء ومندوبي المنظمات الدولية اكد ان التعاليم الإسلامية السامية تدعو الإنسان أن يدافع عن شرفه وإنسانيته وكرامته وحريته ووطنه ، وإذا استطاع ، فعليه مواجهة المعتدين على شرف الآخرين وإنسانية حرية الآخرين.



اجتماع فريد من نوعه جمع رئيس السلطة القضائية في ايران آية اله محسني اجه اي وسفراء اكثر من خمسة و ستنين دولة عربية واجنبية بالاضافة الي مندوبي المنظمات الدولية في طهران

لقاء كان محوره الاساس حقوق الانسان ..رئيس جهاز القضاء في ايران دعا منظمات الاقضاء في باقي دول العالم الي التعاضد و التآزر و ايجاد دبلوماسية قضائية كتون بعيدة عن مؤثرات السياسة وصراعاتها



غلامحسين محسني اجه اي رئيس السلطة القضائية:"طالما أن الانسان موجود ، فإن قضية حقوق الإنسان هي أيضا على جدول الأعمال، دعونا ندافع عن حقوق الإنسان يدا بيد مع الدبلوماسية القضائية غير المتأثرة بالسلوك السياسي، لقد فتحت السلطة القضائية في ايران ذراعيها للتعاون مع القضاء في دول العالم من أجل مكافحة جميع حالات الظلم وانتهاك حقوق الإنسان".



مقترح قاضي القضات في ايران الذي يرمي للنظر للملفات القضائية و حقوق الانسان بمعزل عن اعتبارات الملفات السياسية و الاقتصادية لقي ترحب المجتمعين هنا



من هنا و من هذا الاجتماع يبدون ان طهران تسعي للدعوة لايجاد حالة حوارية لحلحلة ازمات كبري منها الارهاب والمعايير المزدوجة حوله و مواجهة تهريب المخدرات وموضوع اللاجئين لاسيما من افغانستان