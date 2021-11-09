وليد جنبلاط بين خيبته في الداخل وولائه للخارج يذر الرماد في عيون اللبنانيين

العالم - لبنان

ومرة جديدة يحاول وليد جنبلاط خطف الراي العام الدرزي نحو اجندته الدفوع ثمنها بالر يال السعودي ليسعر المشهد اللبناني املا ان يتخذ كلامه طريقا نحو بلاط الملوك ووعاظ السلاطين ففي تلنيد راييه حول ازمة السعودية المفتعلة مع لبنان ساق وليد جنبلاط مجموعة من المواقف التي لا تلتقي حتى مع الرؤية اللبنانية الرسمية ووساطة جامع الدول العربية الداعية للحوار اذ ان جنبلاط تبنى وجهة نظر الرياض لا بل تجاوزهافي المزايدة على الملف الذي نبشته السعودية لتجدد هجومها على لبنان من زوابة تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي التي باتت معروفة بحجم تكبؤرها لا لشيئ انما لاستغلالها منصة لاطلاق النار السياسي والنواقف التعسفية والاجراءات المسبقة التحضر .

وفي مقابلتين منفصلتين متلفزتين اكد جنبلاط ما لم يدع للشك مكانا تموضعه في حاضرة القوى المستفيدة من بقرة السعودية الحلوب ليعلن عن طفح الكيل مع حزب الله وكأنه يقول لنظام ال سعود ان مالكم الذي دفعتوه للتجييش والتحريض لم يذهب هدرا بعد ان ساق مجموعة مقاربات خاطئة اكان لدور حزب الله في الداخل او لجهة تبني المقاومة خط الدفاع تن كل مقدسات الامة ومستضعفيها من مشرقها الى مغربها .

وليد جنبلاط حاو ان يلعب على عواطف الناس مستغلا وجعهم عندم تحدث عن تاريخ العلاقات مع دول الخليج الفارسي بدعوته عدم شتم دولها كي نبقى هناك ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان متناسيا مسلسل شتمه لسوريا العربية واتقاداته المشبوهة لاي دور توفيقي تقوم به ايران واي جهد يديسلكه حزب الله للحفاظ على سلم لبنان الاهلي .

ويستكمى جنبلاط توتيره للداخل وثوير الخارج على لبنان بقوله لا أوافق منطق، خروج أحد المسؤولين الكبار في حزب الله، والطلب من السعودية أن تعتذر من لبنان. واصفا تلك التصريحات بغير المسؤولة وتصريح مدمر متهما جورج قرداحي بارتباطه بالمنظومة. وكان جورج قرداحي دخيل على الوطن او انه قد نسي حنبلاط ان قرداحي يمارس حقه في التعبير والتوصيف وابداء الراي الذي لطالما تشدق بها جنبلاط في معرض انتقاده لاكثر من دولة وجهة وبالتالي.

نعم لقد حاول جنبلاط ذر الرماد في العيون وكما وصفته اوساط متابعة انه يسعى لضرب الوحدة الحكومية ثم الوطنية خدمة للفدرالية الطامحة في مفهوم جنبلاط لقيام الدولة .

وما كلامه عن ريئس الحكومة نجيب ميقاتي ووصفه انه لا يستطيع أن يأمره، ونحن لدينا نظام ديمقراطي لكن مكبل بما يسمى الظروف السياسية وهناك في الوقت نفسه، الإخوان في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج الفارسي حسب تعبيره ، ونظريتهم مختلفة. هم يقودون حربا في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترثون لمصالح اللبنانيين في تلك البلاد متناسيا مرة اخرى تدخل دول تحالف العدوان ما فعلت ببلد عربي اسمه اليمن وبشعبه واطفاله من مجازر لم يتوقف سيل دمائها حتى الان وكله تحت مسمى الحرص السعودي على شرعية مركبة بادوات اختارتها ال ياض لتطويع اليمن ضمن مصالحها ومصالح اربابها وغلى راسم امريكا .

في المحصلة تقول المصادر المواكبة لتصريحات جنبلاط انما يرؤده زعيم المختارة لا يندرج الا في اطارخريطة طريق مرسومة مسبقا وما وليد جنبلاط وبعض حلفائه في هذا لاامر سوى ادوات لانجاز مهمة موكلة ولها سعرها المالي وثمنها السياسي الذي فقده جنبلاط بفعلتعطل راردارته التي باتت تعمل على توقيت واشنطن والرياض مؤكدا مقولة شهيرة تستند على قاعدة ان لم تستح افعل وتكلم ما شئت .

*مراسل العالم - حسين عزالدين