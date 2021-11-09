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الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المضرب علاء الأعرج حتى الخميس

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المضرب علاء الأعرج حتى الخميس
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم شمال الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، اعتقال الأسير علاء الأعرج حتى الخميس المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده.

العالم- فلسطين

ويخوض الأعرج إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 94 يوما؛ رفضا لاعتقاله الإداري.

ونقلت وكالة "صفا" عن زوجة الأسير الأعرج أن زوجها أعيد للتحقيق الأسبوع الماضي، بالرغم من وضعه الصحي المتدهور نتيجة إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن "المحامي أبلغهم أنه من المرجح أن يتم توجيه لائحة اتهام ضده وإلغاء الاعتقال الإداري لزوجها".

وبينت أن زوجها سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام إذا لم تحتسب المدة التي أمضاها في الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أنّ الأسير الأعرج (34 عامًا) من طولكرم، يرسف في سجن "عيادة الرملة"، وينقل إلى المستشفيات باستمرار، وقد حول مؤخرًا للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي.

وتعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، منها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات متفرقة.

وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًّا في 30 حزيران/ يونيو 2021.

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