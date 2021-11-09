الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اختتام الحوار المصري الأمريكي في العاصمة واشنطن

اختتام الحوار المصري الأمريكي في العاصمة واشنطن
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اختتم في العاصمة الامريكية واشنطن الحوار الاستراتيجي المصري الامريكي بمشاركة وزيري خارجية البلدين.

العالم - مصر

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وملفات إقليمية منها الاوضاع في سوريا وليبيا والسودان، إضافة إلى قضية سد النهضة.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت مصر في وقت سابق الإثنين إلى تحقيق تقدم "ملموس ودائم" في مجال حقوق الإنسان، وذلك عند افتتاح "الحوار الاستراتيجي" الأمريكي المصري في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء استقباله نظيره المصري سامح شكري في واشنطن، إن "تحقيق تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه الجهود بكل الوسائل"، مؤكدا أن هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال المحادثات بين الوفدين التي تستمر يومين.

كما رحب بإطلاق الحكومة المصرية استراتيجية بشأن حقوق الإنسان، مضيفا: "هناك قضايا أخرى تهمنا حيث يمكن اتخاذ خطوات إيجابية. ليس لأن الولايات المتحدة أو غيرها تطالب بذلك بل لأن ذلك يصب في مصلحة المصريين".

من جانبه، قال الوزير المصري إن هناك "عملية تدريجية خاصة بكل بلد" مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار "خصوصية البلد" الدينية والاجتماعية والثقافية.

وفي 15 أيلول/سبتمبر، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان، في قرار أثار انتقادات منظّمات غير حكومية.

روابط ذات صلة

زاخاروفا تقول إن موسكو وواشنطن تسعيان لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي

بالفيديو..لماذا السودان محط انظار الغرب والعرب

شكري: مصر لا ترى اي سبب لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين

واشنطن تدعو مصر لتحقيق تقدم "ملموس" في مجال حقوق الإنسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"