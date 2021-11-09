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شاهد.. مناورات الإحتلال في الضفة لمواجهة الفلسطينيين

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أنهى جيش الاحتلال الاسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية. وزعم الاحتلال أن هدف المناورات هو تحسين جاهزية قواته النظامية والاحتياط في الضفة وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات بما فيها تلك المفاجئة أو حدوث مواجهات ما بينه ومابين الفلسطينيين.

العالم - مراسلون

اليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حثيث وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال الضفة الغربية يقمون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات الماره، المشهد طبيعي لكن الاحتلال الاسرائيلي يحاول تجميله بان ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لاي طارىء ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في اي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية .

مناورات الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين او جنوبها كي تكون مهيئة لقمع اي حراك في الضفة او حتى في المناطق المحتلة عام 1948 ، وكما يبدو فان الاحتلال بات يرى بان المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة بالذات انه يعمل على الارض سيطرة وسلبا وتهويدا .

كافة تصرفات الاحتلال على الارض الفلسطينية تؤكد انه لا يعتقد ولو للحظة بامكانية التسوية مع الفلسطينيين وذلك لأن التسوية تحتاج الى تقديم تنازلات من قبل الإحتلال الإسرائيلي وحكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين ان يقدموا التنازلات دون ان تتراجع

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