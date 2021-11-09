شاهد.. مناورات الإحتلال في الضفة لمواجهة الفلسطينيين

مناورات الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين او جنوبها كي تكون مهيئة لقمع اي حراك في الضفة او حتى في المناطق المحتلة عام 1948 ، وكما يبدو فان الاحتلال بات يرى بان المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة بالذات انه يعمل على الارض سيطرة وسلبا وتهويدا .

كافة تصرفات الاحتلال على الارض الفلسطينية تؤكد انه لا يعتقد ولو للحظة بامكانية التسوية مع الفلسطينيين وذلك لأن التسوية تحتاج الى تقديم تنازلات من قبل الإحتلال الإسرائيلي وحكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين ان يقدموا التنازلات دون ان تتراجع