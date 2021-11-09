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أ ف ب عن متحدث أممي: 16 موظفا في الأمم المتحدة لا يزالون قيد الاعتقال في إثيوبيا و6 أطلق سراحهم

الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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