قوة سعودية كبيرة لتحالف العدوان تنسحب من عدن

العالم - اليمن

وحسب مصادر إعلامية فإن القوات السعودية الموجودة في معسكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشعب في مديرية البريقة غربي عدن، نقلت عرباتها ومدرعاتها ومعدات وعتادا إلى الباخرة "درة جدة" في ميناء الزيت قبل مغادرة المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق عدد من الطرق.

وعرضت وسائل اعلام صورا لباخرة مغادرة تحمل عربات ومعدات للقوات السعودية، بعد أن أكدت عدة مصادر قبل أيام تأهب القوات السعودية للمغادرة.

يذكر أنه سبق وأن غادرت تلك القوات قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج قبل قرابة شهر من الآن.