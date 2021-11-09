الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوة سعودية كبيرة لتحالف العدوان تنسحب من عدن

قوة سعودية كبيرة لتحالف العدوان تنسحب من عدن
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

غادرت قوة سعودية كبيرة مدينة عدن جنوبي اليمن التي تقود فيها الرياض عمليات العدوان على اليمن، فيما حطت طائرة شحن سعودية بالتزامن في مطار عدن لنقل معدات وجنود.

العالم - اليمن

وحسب مصادر إعلامية فإن القوات السعودية الموجودة في معسكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشعب في مديرية البريقة غربي عدن، نقلت عرباتها ومدرعاتها ومعدات وعتادا إلى الباخرة "درة جدة" في ميناء الزيت قبل مغادرة المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق عدد من الطرق.

وعرضت وسائل اعلام صورا لباخرة مغادرة تحمل عربات ومعدات للقوات السعودية، بعد أن أكدت عدة مصادر قبل أيام تأهب القوات السعودية للمغادرة.

يذكر أنه سبق وأن غادرت تلك القوات قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج قبل قرابة شهر من الآن.

روابط ذات صلة

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

أنباء في عدن عن مخطط لانقلاب جديد برعاية اماراتية لتقسيم البلاد

مقتل امرأة وزوجها وطفلها بتفجير مفخخة في عدن

اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في عدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"