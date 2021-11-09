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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يتوجه إلى العاصمة الاردنية بعد زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد
طهران: طريق عودة أميركا للاتفاق النووي واضح ويتمثل في الاعتراف بانتهاكه وإنهاء حملة "الفشل الأقصى" وضمان عدم الاستهزاء بالقانون الدولي
أ ف ب عن متحدث أممي: 16 موظفا في الأمم المتحدة لا يزالون قيد الاعتقال في إثيوبيا و6 أطلق سراحهم
الرئيس الأسد ينوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري
الأسد وآل نهيان يبحثان العلاقات الثنائية بين سورية والامارات وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك
أ ف ب: حوالى عشرة موظفين محليين في الأمم المتحدة معتقلون في اثيوبيا
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني يصل نيودلهي للمشاركة في الاجتماع الثالث "لأمناء مجالس الأمن" لبحث تطورات الوضع في أفغانستان
رويترز: سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج التقوا مع قائد الجيش السوداني البرهان اليوم الثلاثاء وحذروا من الإجراءات الأحادية
مراسل العالم: مصادر مطلعة أكدت ان زيارة وزير الخارجية الإماراتي الى دمشق تأتي لبحث التعاون والانفتاح العربي قبل انعقاد القمة العربية
مصادر سورية: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى دمشق
طهران: طريق عودة أميركا للاتفاق النووي واضح ويتمثل في الاعتراف بانتهاكه وإنهاء حملة "الفشل الأقصى" وضمان عدم الاستهزاء بالقانون الدولي
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
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