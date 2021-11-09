تمخّض حسام زكي، فولد.....؟!

العالم- لبنان

التقى الثلاثي عون، بري، ميقاتي، مضيفاً بوحبيب (٣+١).....! صرّح المذكور في لقاء إعلامي: على وزير الإعلام الإستقالة والإعتذار من أصحاب الجلالة والسمو.....!

فعلاً يلي استحوا ماتوا .....!

على الضحية الإستقالة والإعتذار، وعلى المعتدي معاقبة كل اللبنانيين إقتصادياً وسياسياً، فضلاً عن تهديد أمنه والتحريض على فريق بكل وقاحة...!

يبدو أن مبعوث الجامعة العربية حضر حاملاً أحكاماً مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتناغم معه الوزير الأول بأسلوبه المعهود.....! يستخلص، أنها زيارة فاشلة لا يعوّل عليها وتفضح إنحياز هذه المؤسسة العجوز لصالح من يملك المال، وتخاصم من يملك العزة والكرامة....! تمخّض حسام زكي، فماذا ولد.....؟!

* نزيه منصور- نائب لبناني سابق