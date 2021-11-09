وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم كتلة العودة، محمود ناجي، موجهًا كلمته للأسرى: "إنكم اليوم أكثر حرية منا، فنحن المكبلون بعجزنا، وتقاعسنا لنصرتكم، وإن الاعتقال التعسفي الذي يقوم على أساس باطل بلا تهمة ولا مبرر، قد أصبح مقصلة تستهدف الأرواح وحرية أسرانا، وإن إدارة سجون الاحتلال بقراراتها التعسفية، قد أصدرت قراراً بإعدام الأسرى المضربين".

وأضاف ناجي "وإننا نقف اليوم موقف الجسد الواحد مع أسرانا البواسل، من خلال هذه الوقفة التضامنية، وليشهد علينا من في السماء أننا لن نهنأ ولن ننام، فإما حرية تشملنا جميعًا أو عار علينا جميعًا أبد الدهر".

وتابع "نقف وقفة شعب واحد، صامدين على جبهة الحق والثبات، مدافعين عن عدالة القضية الفلسطينية، وستبقى قضية الأسرى حية وهاجساً لدى الجميع".

وقال المتحدث باسم كتلة النشامى، محمود زيد: "أقتبس من كلمات الملك عبد الله الثاني مقولته الخالدة القدس وفلسطين خط أحمر، بالنسبة للأردن والأردنيين جميعاً، وجاءت وقفتنا هذه لتؤكد ثبات مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهويد القدس والوطن البديل".

وأضاف زيد "نجتمع اليوم لنؤكد وقوفنا خلف أسرانا في معركة الأمعاء الخاوية، التي يقودها ستة أسرى بكل بسالة وافتخار، منذ إعلانهم الإضراب عن الطعام، وهم يحملون شعار إما النصر أو الشهادة، وسلام لكل من قدموا لأجل أن تبقى فلسطين منيعة عزيزة بوجه الاحتلال".

وأكد "أن مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب، وفي ضمائرنا 21 أسيراً أردنياً، بأحكام يصل أقصاها بالحكم المؤبد 67 عاماً في قضية الأسير عبد الله البرغوثي، فضلاً عن 30 أسيراً لم يعرف مصيرهم حتى الآن، ولهم جميعاً من نشامى الأردن ومن قلب الجامعة الأردنية أزكى التحايا".

وتخلل الوقفة العديد من الكلمات للكتل الطلابية، وإلقاء القصائد والأبيات الشعرية الداعمة للصمود الفلسطيني وللأسرى، والعديد من الهتافات التي كان منها: "تحيتنا عالية للأمعاء الخاوية"، و"لا سلام ولا أمان وأسرانا خلف القضبان"، و"يا أسير سير سير.. احنا وراك للتحرير"، و"تحيتنا من الشتات لأبطال المعتقلات"، و"عهداً منا للمساجين ما بنترككم منسيين".

وفي السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، عن إقامة وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك يوم غدا الأربعاء.

وقالت اللجنة، في بيان تلقت صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، "ندعوكم للوقفة التضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري التعسفي".

وأشارت إلى أن انطلاق فعاليات الوقفة التضامنية سيكون عصر يوم غد الأربعاء، أمام البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان.

كما أطلقت اللجنة الوطنية وسمي "انقذوا الاسرى" و"الحرية موعدنا" للتضامن مع الوقفة على مواقع التواصل الاجتماعي.