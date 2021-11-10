شاهد.. اهالي حمص يطالبون بمواقف دولية بوجه العدوان الإسرائيلي على محافظتهم

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غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف نقاطاً على الشريط الحدودي السورية اللبنانية في ريفي حمص وطرطوس تصدت لها المضادات الجوية السورية وأبطلت مفعولها ومنعتها من الوصول إلى أهدافها.



تكرار الغارات على وسط سورية خلال سنوات الحرب يكشف جانب من الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمحافظة حمص.



العدوان وهو الثاني خلال أقل من أسبوع، والـ 25 خلال عام 2021 يحمل رسائل سياسية عدة لا تقل عن الرسائل العسكرية.



الشارع السوري وبالرغم من تعاطيه بشكل اعتيادي مع الغارات طالب بمواقف دولية تقف بوحه تمادي العدو.



صمود الجيش السوري وحلفائه في الحرب السورية وتصدي المضادات الجوية للغارات الجوية يفشل أي محاولات لتغير المعادلات العسكرية على الارض.