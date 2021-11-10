دبلوماسي ايراني: لا خيار امام الفلسطينيين سوى المقاومة ضد الاحتلال والعدوان

العالم - ايران

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة قد صادقت خلال اجتماعها الثلاثاء على 6 قرارات ضد الكيان الصهيوني رغم معارضة اميركا وكندا والكيان.

وفي كلمته خلال الاجتماع استعرض صحرائي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضية الفلسطينية وقال: انه وبعد المصادقة على القرارات المرفوعة للجنة، اعلن المجتمع العالمي مرة اخرى دعمه الحازم للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ودعا الكيان الصهيوني لتحمل المسؤولية ازاء الجرائم التي يرتكبها ضد هذا الشعب ومن ضمنهم النساء والاطفال.

واكد الدبلوماسي الايراني انه ومنذ بداية ماساة فلسطين قدمت منظمة الامم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والاقليمية مشاريع ومبادرات مختلفة لحل القضية الفلسطينية وخفض آلام الشعب الفلسطيني وان المصادقة على العديد من القرارات في ادانة كيان الاحتلال وتقديم مشاريع ومبادرات السلام المختلفة وكذلك اطلاق مهمات التقصي، انما تاتي في هذا السياق.

واضاف: رغم هذه الحقيقة فان عدم التزام الكيان الصهيوني المدعوم من قبل بعض القوى الكبرى بالقوانين والقرارات الدولية يمنع وصول المجتمع الدولي الى حل عادل لهذه الازمة.

وتابع صحرائي: ان التجارب التاريخية وتطورات الاعوام الاخيرة اثبتت بان لا خيار امام الفلسطينيين سوى المقاومة ضد الاحتلال والعدوان.

واكد الدبلوماسي الايراني: انه بناء على ذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان دعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على كامل حقوقه الاساسية خاصة حق تقرير المصير وتاسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يجب ان يستمر.

وختم مستشار الممثلية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الامم المتحدة كلمته بالقول: بناء على ذلك فان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم واقامة الاستفتاء العام بمشاركة جميع افراد الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين ويهودا، وتحديد النظام السياسي من قبلهم، تعد السبيل الاكثر تاثيرا لحل القضية الفلسطينية.